ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಸಂಸದನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಮಹಿಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಟಿವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುವ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯ ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಡಾ. ಫಿರ್ದೋಸ್ ಆಶಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಖಾದಿರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.

ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಫಿರ್ದೋಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸಂಸದ ಖಾದಿರ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿ ಲೈವ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Playful Punjabi Parliamentarians of Pakistan. Their exchange in Urdu spoken with a Punjabi accent adds to the charm. pic.twitter.com/UHHgIaKBZw

— Tarek Fatah (@TarekFatah) June 10, 2021