ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಮುಂದಾದ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ: ಫೋಟೊ ವೈರಲ್

ಕೀವ್: ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳು, ಟೂತ್ ಬ್ರಶ್ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ಅನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ವೃದ್ಧನ ದೇಶಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಟೊವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ಯಾಟರಿನಾ ಯುಶ್ಚೆಂಕೊ ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022