ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ

ಕೀವ್‌: ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 24 ರಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು?

ರಷ್ಯಾ ಈ ವರೆಗೆ 19 ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಆದ ಮಿಲಿಟರಿ ನಷ್ಟ

* 19,000: ಸೈನಿಕರ ಸಾವು

* 150: ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು

* 130: ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು

* 700: ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು

* 76: ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು

* 112: ಡ್ರೋಣ್‌ ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನಗಳು

* 25: ವಿಶೇ‍ಷ ಸಾಧನಗಳು

* 1891: ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೈನಿಕರ ವಾಹನಗಳು

* 333: ಪಿರಂಗಿಗಳು

* 108: ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು

* 1361: ವಾಹನಗಳು

* 7: ನೌಕಾದಳದ ದೋಣಿಗಳು

* 55: ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

* 4: ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು

ಉಕ್ರೇನ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

Information on Russian invasion

Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 8 pic.twitter.com/MkQmPylhvx

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 8, 2022