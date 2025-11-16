ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ವಿವಿ ಸಾಗರ!

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಜಲಾಶಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಜಲಾಶಯ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿವಿ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ
ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕೋಡಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು
ChitradurgaKarnataka RainsDamVani Vilasapura Dam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT