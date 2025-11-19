ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ದೊರೆಯುವ ಲಾಭವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿನ್ಹೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಚ್ಚೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ ಅನುಸಾರ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಏನ್ನನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><ul><li><p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಮನೆ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p></li><li><p>ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಡ ಭಾಗದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಕೆಳ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥವರು ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲಭಾಗದ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಮೂಗಿನ ಕೊನೆಯ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>