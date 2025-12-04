ದತ್ತ ಜಯಂತಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ 3 ಪೀಠಗಳು, ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು?

<p>ನಾಳೆ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 4) ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ.ಗಾಣಗಾಪುರದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಹಾರಾಜ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ನಿತ್ಯ ಪರದಾಟ.<p><strong>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದತ್ತಪೀಠಗಳು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಗಾಣಿಗಾಪುರ:</strong> ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದುಕೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾಟ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಗುರುವಾಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದವಲ್ಲಭರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ದತ್ತಪೀಠ:</strong> ದತ್ತಗಿರಿ ಎಂಬುದು ಪವಿತ್ರ ಗಿರಿಧಾಮ. ಇದನ್ನು ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ಗರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p>ಇದೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸತಿ ಅನಸೂಯಾ ದೇವಿಯು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ದತ್ತ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಪೂಜಾ ಸಮಯ:</strong> </p><ul><li><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.37 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:43 ರವರೆಗೆ ದತ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p></li><li><p>ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>