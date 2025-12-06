ಮಂಗಳ ದೋಷ: ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ?

<p>ಮಂಗಳ ದೋಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಲಗ್ನದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 1, 4, 7, 8 ಮತ್ತು 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿದ್ದರೆ (ಕುಜ) ಮಂಗಳ ದೋಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಂಗಳ ದೋಷದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಫಲ ಹೆಚ್ಚು: ಜ್ಯೋತಿಷ\n.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಳಸಿ–ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ: ಯಾವುದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ?.<p><strong>ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರುವವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಂಭ ವಿವಾಹ, ಕದಳಿ ವಿವಾಹ, ಮರು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ವಿವಾಹ ಎಂಬ ಹಲವು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. </p></li><li><p>ವಧು ವರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ವಧು ವರರ ಜಾತಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li></ul><p><strong>ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ:</strong> </p><p>ಅಶ್ವಿನಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಪುನರ್ವಸು, ಪುಷ್ಯ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಉತ್ತರ ಪಲ್ಗುಣಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ, ಪೂರ್ವಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಶ್ರವಣ, ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ಹಾಗೂ ರೇವತಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಿದವರಿಗೆ ಕುಜ ದೋಷ ಮಂಗಳ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>