ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು? ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದರೆ ಶುಭಕರ

<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತಾರು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. </p>.'ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು'. <ul><li><p>ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು, ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವಾತಾವರಣವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ದಿನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಆದರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಯವಾಗಿದೆ. </p></li><li><p>ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಶುಭಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p></li></ul>.ಬ್ರಾಹ್ಮಿ... ಮರೆವಿಗೆ ವರ.