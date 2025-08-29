<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಗಣೇಶ, ಗಣಪತಿ, ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೇವರು. ಮೊದಲ ಪೂಜಿಪನಾದ ಈ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಲೋಗೊ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಬ್ರಿಟನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೂಪರ್ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೊಟೊಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ‘ಲ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್’ (Lanzante) ಕಂಪನಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಗಣೇಶನನ್ನು ತನ್ನ ಲೋಗೊವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ.</p><p>ಕಾರು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಪೌಲ್ ಲ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್. ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಗೊವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಕ್ ಸಂಗೀತ ತಂಡ ‘ದಿ ಬೀಟಲ್ಸ್’ನ ಗಾಯಕ ಜಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಣೇಶನನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ. ಸಂಕಷ್ಟ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಈ ಲೋಗೊವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>1970ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು, Lotus 2-Eleven, McLaren P1 GTR-LM, McLaren P1 GT ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>