ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ದೇಶವು ಭಾರತದ ಹಲವು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೇಶದ ರಫ್ತುದಾರರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">'ಭಾರತವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಮತೋಲನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>