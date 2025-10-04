ಹಣದುಬ್ಬರ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕಸರತ್ತು: ರೆಪೊ ದರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ತೆರೆದಿಟ್ಟ RBI

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ತಗ್ಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು (ಶೇ 5.5) ಆರ್ಬಿಐ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಅಗತ್ಯ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕಡಿತವು, ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರ್ಬಿಐ ಶೇ 1ರಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ 50 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ರೆಪೊ ದರ ಶೇ 5.5ರಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಆಚೀಚೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p><p>ವಿತ್ತೀಯ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 25 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 4ರಷ್ಟಿತು. ಇದು ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಪೂರಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>