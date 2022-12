ಜಿಯೊ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ: ಮೈಸೂರು ಸೇರಿ 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5G ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ 

ಮುಂಬೈ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ 11 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ಬುಧವಾರ) 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲಖನೌ, ತಿರುವನಂತಪುರ, ನಾಸಿಕ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಮೊಹಾಲಿ, ಪಂಚಕುಲ, ಜಿರಾಕ್‌ಪುರ, ಖರಾರ್ ಮತ್ತು ದೇರ ಬಸ್ಸಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5G ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ, 1 Gbps+ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ... ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ, ‌ಮುಂದಿನ 40 ದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ

Reliance Jio launches 5G services in these 11 cities as New Year gift

Read @ANI Story | https://t.co/Meyhrfzovk#RelianceJio #Jio #5G pic.twitter.com/wsDJwOEV53

— ANI Digital (@ani_digital) December 28, 2022