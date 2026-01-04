ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ–ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಲ್ಪ: GTRI

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅಮೆರಿಕ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್’ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶೇಕಡ 81.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘2000–2010ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, 2019ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ–ವೆನೆಜುವೆಲಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ತೈಲವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2025ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದು ₹3,276 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ₹2,295 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು 2024ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಲಿಸಿದರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೈಲ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 81.3ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು.</p><p>ವೆನೆಜುವೆಲಾ ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 18ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.US-Venezuela Conflict | ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 40 ಮಂದಿ ಸಾವು.ಅಮೆರಿಕ ‘ಸೆರೆ’ಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡನೆ.ಅಮೆರಿಕ-ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ.ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>