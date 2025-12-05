ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesspersonal finance
ADVERTISEMENT

Personal loan: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:27 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ
ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು | ಜೂಜಾಟದ ಗೀಳು: ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ವಂಚನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು | ಜೂಜಾಟದ ಗೀಳು: ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ವಂಚನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು | ಜೂಜಾಟದ ಗೀಳು: ಸಾಲ ಮರು ಪಾವತಿಸಲು ವಂಚನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ
ಮಾಸ ಭವಿಷ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025: ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

₹20 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ದುರುಪಯೋಗ: ಕೇರಳ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನ್ವರ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹20 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ದುರುಪಯೋಗ: ಕೇರಳ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನ್ವರ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ
₹20 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ದುರುಪಯೋಗ: ಕೇರಳ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅನ್ವರ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

₹1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ: ಕೆವೈಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ: ಕೆವೈಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ್
₹1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ: ಕೆವೈಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ ಸಜ್ಜನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಲ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ್
FinanceLoanPersonal Finance

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT