ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ: ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾವು

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ:</strong> ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಸಾಗರ್ (25) ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾಗರ ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಸಿಡಿದು 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಂಡಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಗರ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಆಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಅತನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಸಾಗರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನರೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>