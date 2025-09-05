ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿಎಸ್‌ಕೆಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ

ಮೂವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ರಾಜೇಶ್ವರಿ 
ರಾಜೇಶ್ವರಿ 
ಹಂಸಾ 
ಹಂಸಾ 
BallariBellaryBellariConvocationConvocation DayCollege ConvocationBallary

