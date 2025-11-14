ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ₹ 13.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 31.63 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ವಜಾ

<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನ.5 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31.63 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ₹13.22 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಗಾಂಜಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಷೇಧ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯ 5 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಂದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾದಕ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಮಾನಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮುನ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹48 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಗಿಬ್ಬನ್, ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ರಕ್ಷಣೆ</strong></p><p>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್ನಿಂದ ನ.9 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕದ್ದು ತಂದಿದ್ದ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈಟ್ ಚಿಕಡ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ಕೋತಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>