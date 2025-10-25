ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ: ಮಳೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ

ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದ ವರುಣದೇವ, ಶಾಮಿಯಾನದ ಆವರಣ ಕೆಸರುಮಯ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗದ ನೆಮ್ಮದಿ
ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
BelagaviKittur ChennammaKittur UtsavKittur Assembly constituency

