ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ರಾಮದುರ್ಗ | ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಿಲ್ಲ: ಯತ್ನಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:36 IST
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಮಾಜದ ಜನ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕ
ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿರುವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯ
Mataprogram

