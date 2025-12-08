ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಶಿವಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪುಂಡಾಟಿಕೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ 'ಜೈ‌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ' ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ 'ಜೈ‌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ' ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್
ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ 'ಜೈ‌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ' ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ | ಎಂಇಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ | ಎಂಇಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ
ಬೆಳಗಾವಿ | ಎಂಇಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೌಧದಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೌಧದಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿ
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸೌಧದಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಿ
BusMESShiva senaKSRTC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT