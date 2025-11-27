ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ವೇಷಣಾ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ (ಡಿಎಸ್ಐಆರ್) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಪ್ರಯೋಗ’ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ವೇಷಣಾ 2026ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಅರ್ಥ್ ಸೈನ್ಸ್, ವೆಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಥಿಯೆರಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 19 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2026-ಮಾರ್ಚ್ 2027) ಉತ್ಸಾಹಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಭೇಟಿ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ 15 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಕಡೆ ದಿನ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 9 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಜನವರಿ 18 ರಿಂದ 24 ರ ನಡುವೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜನವರಿ 28 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರ ವರೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>