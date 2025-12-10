ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಔಷಧ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮೋಸ: ಟೆಕಿಯಿಂದ ₹48 ಲಕ್ಷ ಸುಲಿಗೆ

ನಕಲಿ ‘ಗುರೂಜಿ’ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್‌ ಶಾಪ್‌ ಮಾಲೀಕ ನೆರವು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:41 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:41 IST
ಮನೋಜ್ ಸಿಂಗ್
ಮನೋಜ್ ಸಿಂಗ್
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಗದು
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಗದು
