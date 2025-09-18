ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಸ: ಬಿಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಸದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಲ್‌– ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:04 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:04 IST
