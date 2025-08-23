ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು | 78 ಸ್ಕೈವಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ: ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪತ್ರ

ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 15:31 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BBMPbengaluruTraffic policeSkywalkBengaluru Traffic Policeskywalks

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT