ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ರಂಪಾಟ..? ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬ್ಯಾರಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿರುವ ಆರೋಪ..
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 13:40 IST
