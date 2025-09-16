ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ

ʼಕೊಂದವರು ಯಾರುʼ ಅಡಿ ಆಂದೋಲನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:07 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:07 IST
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಡು ಹಂದಿ ಸಾಯಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ?
– ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ
