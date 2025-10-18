ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಸಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ನಕಲಿ ನೋಟು; ಮೂವರ ಬಂಧನ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:06 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:06 IST
ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಭಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ ಜಗಲಾಸರ್, ಡಿಸಿಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ
ಶೇಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌
ಮಿರಾನ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್‌
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೋಟುಗಳು 
