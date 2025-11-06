ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ: ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:51 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
trafficroadflyover
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT