ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: ₹62 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್‌ ಕಳ್ಳರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಟ್ಟು ₹62 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 66(ಸಿ) ಹಾಗೂ 66(ಡಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 318(4), 319(2) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ</strong></p><p>ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿವಾಸಿ ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಅಮ್ಮು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಳೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.</p><p>ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಂಟು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹30.42 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದ ಹಣವಾಗಲಿ, ಅಸಲು ಆಗಲಿ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><strong>ಟೆಕಿಗೆ ₹31.80 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ:</strong> ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗುಂಜ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ₹ 31.80 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 'ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟ್' ಎಂಬ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಳುಹಿಸಿದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹31.80 ಲಕ್ಷ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವೆಂದು ₹800 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಂಚಕರು, ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>