ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

13ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಕುಲಪತಿ ಎಸ್‌.ವಿ. ಸುರೇಶ

ವಿ.ವಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ತಳಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿ–ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂವಾದ’
ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನ. 14ರಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನ. 15ರಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ–ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲು ನ. 16ರಂದು ದೇಸಿಯ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ’ ಎಂದು ಎಸ್.ವಿ. ಸುರೇಶ ತಿಳಿಸಿದರು.
Agricultural activitybengalurukrishi Mela

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT