ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು | 500 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ: ಎನ್‌.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌

ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ₹12,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್‌.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BBMPbengaluruLand Encroachment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT