ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಅವಘಡ: 715 ಜನ ಸಾವು!

ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:01 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:01 IST
AccidentTransportationbmtc buspotholesInfrastructureBMTCroad construction

