ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

Bengaluru Crime | ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ತಂದೆ ಕೊಂದ ಮಗ; ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಂಧನ

ಕೊಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆಮಿಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruCrimeBengaluru Crime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT