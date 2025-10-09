ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Bengaluru University: ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗಳು, ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಮಗ

ಬಡತನ ಮೀರಿ ಬೆಳಗಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗಳು, ಆಟೊ ಡ್ರೈವರ್‌ ಮಗ, ರೈತನ ಮಗಳು
