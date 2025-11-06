ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕಿನ ನಂಟು

ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳು *ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ದೃಢ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:43 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:43 IST
ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್
ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್‌ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
