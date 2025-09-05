ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ‘ಮರಾಠಾ ಕುಣಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ’: ತಾತೇರಾವ್ ಪಾಟೀಲ

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestReservation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT