ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಜನವಾಡ: ಸರಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ವರವಾದ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್’

ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಲಾಭ
ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿವೆ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ಗಳು | 85 ಇಂಚ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ | ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಸುಮೀತ್ ಚನ್ನಬಸವ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
