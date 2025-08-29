ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕರ ಆರಾಧನೆ; ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರೆಯಾ...

ಕಣ್ಮ ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:13 IST
ನಗರದ ಕೊಳದಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ
ನಗರದ ಮೇಗಳ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ
ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪ
ನಗರದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ನಗರದ ದೇವಾಂಗ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ
Ganesh FestivalGanesha ChaturthiGanesha Chatruthi

