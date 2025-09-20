ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು; ಮಳೆಗೆ ಮುಳುಗಿದ ತೋಟಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾಪಸಂದ್ರ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದು
ವಾಪಸಂದ್ರ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದು
ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬೈಕ್
ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬೈಕ್
ChikkaballapurRain Fall

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT