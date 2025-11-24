ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಸಿತ

60 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಳುವನಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು
govt schoolsstudentsShidlaghatta

