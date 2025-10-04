ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶೃಂಗೇರಿ: ವಿಜೃಂಬಣೆಯ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:43 IST
ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೆರುಗು ತಂದ ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರ
ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರತೀಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಜನರ ದಂಡು 
ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಶಾರದಾ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 
ChikkamagalurfestivalShringeri

