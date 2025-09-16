ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:57 IST
‌ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಹದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ
ದಶಕ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವ ಹೊರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ.
 ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ
ChitradurgaAnganavadiMolakalmuru Assembly constituency

