ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕೋಟೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳ’ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು

ನ.12ರಿಂದ 5 ದಿನ ದೇಸಿ ಆಹಾರ, ಆಟ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾತ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ
ಕೆ.ಎಸ್‌.ನವೀನ್‌ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೇಳದ ಸಂಯೋಜಕ
