ಮಂಗಳೂರು: ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ; ಕಸರಕ್ಕಸನ ಪ್ರವೇಶ

ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ‘ಲಿಂಕ್’ನಂತಿರುವ ಕೋಡಿಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ; ಜಾಗೃತ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ. ಮನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ ವಾತಾವಣರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಈಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಓಡಾಟ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲು ತೊಡಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ
