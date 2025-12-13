ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
davanagere
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಧರ್ಮವೂ ಮುಖ್ಯ

ಲೆನಿನ್‌ ನಗರದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲೆನಿನ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ಸತೀಶ ಬಡಿಗೇರ್
Davanagere

