ನ್ಯಾಮತಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕರಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ

<p><strong>ಚೀಲೂರು (ನ್ಯಾಮತಿ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಲೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ ಕರಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಕರಡಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದಿನಂತೆ ಶಬ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆದರಿದ ಕರಡಿ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಿತು' ಎಂದು ತಂಗಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಪುರುವಂತರ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ.ಗೌಡ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಶೋರಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಭರ್ಕತ್ ಅಲಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವನಪಾಲಕರಾದ ತಿಪ್ಪೇಶ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಶಿವರಾಜ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ಕರಡಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ. ಕರಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಪುರುವಂತರ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>