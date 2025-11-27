ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ | ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಕ್ರಮ: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸದಲಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:41 IST
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೈಬಿಡಲು ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸದಲಗಿ ಬಿಇಒ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ
Educationdharavada

