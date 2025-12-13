ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಡಿ.13ರಂದು ಚಂದನ ಶಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧೇಶ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತರಿಸಿದೆ
–ಟಿ.ಈಶ್ವರ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
GadagCM siddaramaiah

