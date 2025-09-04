ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಗುಮ್ಮಗೋಳ: ನನಸಾಗುವುದೇ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸೂರಿನ ಕನಸು?

ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:46 IST
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಕ್ಕಳು
ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಕ್ಕಳು
ಹೊಸಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಂತ್ರರಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು
ಹನುಮಂತ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿರಾಶ್ರಿತ
