ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗದಗ | ಸಂವಿಧಾನ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುನಾದಿ: ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ವಿ.ನಾಡಗೌಡರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಯುವಜನರು ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ವಿ.ನಾಡಗೌಡರ ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿ
gadagaConstitution Dayprogram

